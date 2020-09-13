مفاجأة.. كومان يريد محمد صلاح ولاعب ليفربول يرغب في الرحيل

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام هولندية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية.



وصرح وكيل الأعمال الهولندي شغاك سوارت لصحيفة "فوتبول زون" قائلاً إن "كومان مهتم جداً بالتعاقد مع محمد صلاح".



وأوضحت أن "سوارت الذي يعد من أبرز أصدقاء كومان، يؤكد رغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول، وخوض تجربة جديدة".



وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن المزيد من التفاصيل، وهذا هو ما أعرفه في الوقت الحالي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news