تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب جائحة كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مكافآت الأندية في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا ستقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالنسخة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأكد اتحاد الكرة الألماني التقرير الذي نشرته مجلة "كيكر" والذي كشف عن حصول الأندية الـ64 االمشاركة في الدور الأول على 137 الف يورو لكل منها، مقارنة بــ175 الف و500 يورو في العام الماضي.

وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 الف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على مال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، حيث أنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور.

ويتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.

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