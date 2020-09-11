الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية لبث مبارياته في ألمانيا والنمسا وسويسرا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن توقيع اتفاقية شراكة إعلامية مع شبكة "سبورت ديجيتال" لتبث مجموعة من مباريات المسابقات الآسيوية للمنتخبات والأندية خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2024 في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أن "سبورت ديجيتال" ستقوم بتغطية مباريات بطولة آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما في نسختي 2022 و2024، ومسابقات الفئات العمرية للناشئين والشباب، إلى جانب كأس الاتحاد الآسيوي وبطولات كرة الصالات للأندية والمنتخبات الوطنية.

وتعد "سبورت ديجيتال" من الشبكات التليفزيونية المدفوعة واسعة الانتشار، وستقوم بإتاحة بعض مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي عبر قنواتها.



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