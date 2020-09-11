مدرب برشلونة الجديد يطالب إدارة النادي التخلص من 12 لاعباً

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان، طلب من إدارة نادي برشلونة الإسباني التخلص من 12 لاعبا. وأشارت إلى أن على رأس هذه القائمة، الأوروغوياني لويس سواريز، الذي انطلقت مفاوضاته مع نادي أتلتيكو مدريد، بعد أن كان قريبا جدا من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتضم القائمة كذلك مارتن برايثويت القادم في منتصف الموسم الماضي، والمدافع الفرنسي سامويل أومتيتي، وكذلك التشيلي أرتورو فيدال الذي اقترب من الانتقال إلى إنترميلان. والامر نفسه أيضا بالنسبة للفرنسي جان توديبو، وهو مطلوب لناديي ليستر سيتي وإيفرتون الانجليزيين. ومن الأسماء الاخرى البرتغالي نيلسون سيميدو، ورافينيا والمدافع جونيور فيربو، وكذلك ميراندا، وأيضا اللاعبين الشباب موسى فاغ، ومونشو، وأوريول بوسكيتس.

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