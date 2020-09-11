لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق للرجال

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم يوكي ناغاساتو أنها استلهمت من كفاح الأميركية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين، حيث اتخذت خطوة غير عادية بالانضمام إلى فريق للرجال أمس.

وستلعب ناغاساتو، المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا اليفن الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وستعود المهاجمة البالغة من العمر 33 عاماً إلى فريقها شيكاغو ريد ستارز في الدوري الأميركي مع انطلاق الموسم 2021 فور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الشعبي.

وقالت ناغازاتو، التي حلت بلادها أيضاً في المركز الثاني في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها «بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال هذا غير معروف».

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