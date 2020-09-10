رسالة صادمة من والد الطفل الغريق إلى مرتضى منصور بعد تجميد عضويته

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعرب أحمد عبدالكريم الركيبي، والد الطفل غريق نادي الزمالك، عن غضبه الشديد من قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتجميد عضويته.

وحسب صحيفة "صدى البلد" المصرية قال أحمد عبدالكريم في تصريحات إذاعية لـ برنامج "مع شوبير" المذع عبر إذاعة "أون سبورت": "والله العظيم عضوية نادي الزمالك ليست لها قيمة لي بنسبة 1 في المليون، ابني مات، عضوية إيه اللي أفكر فيها".

وأضاف: "تجميد عضويتي أمر استفزني، هل يعقل أن أذهب إلى نادي الزمالك مجددًا بعد وفاة ابني بعد كل ما حدث!".

وتابع: "أقول للمستشار مرتضى منصور أرجوك سيبنا نحزن في هدوء، والدة الطفل تعيش في عذاب، ولا نريد أموال العضوية".

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