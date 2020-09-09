فيديو.. حارس يترك مرماه ليقف مع حائط الصد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد الدوري البولندي لكرة القدم، تصرفاً غير مسبوق من حارس ترك مرماه ليقف مع زملائه في حائط صد ركلة حرة للفريق المنافس.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الحارس أثناء وقوفه في حائط الصد، بعد أن ترك مرماه لزميله، وذلك في خطة دفاعية نادرة الحدوث في عالم الساحرة المستديرة.

В польской лиге оригинально подходят к обороне при стандартах 😏 Вратарь встал в стенку, полевые — в ворота pic.twitter.com/2R4ZlCQuBf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 9, 2020

وكان واضحاً ما قصد الحارس بخطته، إذ أراد أن يكون في أقرب مسافة من مكان تنفيذ الركلة الحرة وبالتالي صد الكرة، ورغم هذه الخطة الإ أن الحارس لم يتمكن من صد الكرة التي أبعدها "لحسن الحظ" أحد المدافعين.

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