استبعاد ديوكوفيتش بعد إصابته حكمة في عنقها

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

تلقّى الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضربة قوية بعد استبعاده من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بسبب توجيهه كرة باتجاه أحد حكام الخطوط خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينو بوستا أمس، في الدور ثمن النهائي.

وكان ديوكوفيتش خسر إرساله ليتقدم عليه بوستا 6-5، وعندما توجه للجلوس في مكانه وجه كرة كانت لاتزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط صرخت وسقطت متألمة بعد أن أصيبت في عنقها وتوجه ديوكوفيتش نحوها للاطمئنان عليه، وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

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