بالصور: طرد ديوكوفيتش من بطولة أميركا المفتوحة بسبب كرة طائشة

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى المصنف الأول على العالم نوفاك ديوكوفيتش صدمة مدوية بعدما تم طرده من المباراة التي واجه خلالها كارينيو بوستا ضمن الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد إيذائه لحكم الخط بغير قصد، وبالتالي يتأهل بوستا لربع النهائي مباشرةً.

وبعد أن خسر شوط إرساله ليتأخر 6-5 في المجموعة الافتتاحية، ضرب ديوكوفيتش الغاضب الكرة بطريقة طائشة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط، ليقرر الحكم العام طرده من المباراة واعتباره خاسرا بسبب سلوكه غير الرياضي.

واعتذر اللاعب الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة.

ورغم تأكيد ديوكوفيتش بأنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، فإنه استبعد في نهاية المطاف، وصافح النجم الصربي منافسه كارينيو بوستا وغادر الملعب بخطوات متثاقلة.

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