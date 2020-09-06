الإسماعيلي يوقف مستحقات اللاعبين ويقبل استقالة الجهاز الفني

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين تحسن النتائج بمسابقة الدوري، بجانب قبول استقالة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة من الجهاز الفني للفريق. وقال مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي، أول من أمس: «نتقدم باعتذار لجماهير الإسماعيلي العظيمة عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة، مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسين النتائج»، وأضاف البيان: «أبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين في المباريات الرسمية، وسوء النتائج، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أي لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان: «قرر مجلس الإدارة، عقب اجتماعه الطارئ، قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عن عدم استكمال مهمتهما في الفريق الأول، والتعاقد مع مدير فني أجنبي». وخسر الإسماعيلي 1/‏4، أول من أمس، من مصر المقاصة في المرحلة الـ24 من منافسات الدوري المصري.

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