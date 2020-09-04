عاجل: ميسي يعلن البقاء رسمياً في برشلونة.. ويوضح أسباب القرار

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه رسمياً مع برشلونة لموسم إضافي حتى انتهاء عقده في 2021، مفضلاً عدم خوض معركة قانونية مع إدارة ناديه التي رفضت رحيله عن الفريق دون دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "أس" تصريحات لميسي في مقابلة أجراها مع موقع "جول" الإسباني: "لم أكن سعيد وكنت ارغب في المغادرة الان. لم يتم السماح لي بالمغادرة بأي شكل من الأشكال، وسوف أستمر في النادي حتى لا أدخل في نزاع قانوني مع النادي.. هذه الإدارة التي يقودها بارتوميو ببساطة هي كارثة!"، مضيفاً: "لن أقف امام برشلونة في المحكمة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي (...) سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل".

وكان ميسي يرغب في الرحيل عن النادي خصوصاً بعد الأزمات الأخيرة التي واكبت تولي جوسيب بارتوميو رئاسة مجلس الإدارة بدءاً من ملف التعاقدات مع اللاعبين والمدربين مروراً بالعلاقة المتوترة مع اللاعبين وما يعرف بـ"برشلونة غيت"، وانتهاء بالخروج المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني 2-8، الأمر الذي أثار حفيظة ميسي الذي لم يحقق مع البارسا أية بطولة في الموسم الحالي.

وصادف قرار ميسي الرسمي في البقاء مع نادي برشلونة، اليوم الجمعة، فتح الشرطة الإسبانية تحقيقا بالفساد ضد رئيس نادي برشلونة جوزيف بارتوميو، بحسب صحيفة "إل موندو" الكاتالونية، التي كشفت عن "دفوعات مالية مشبوهة قامت بها إدارة برشلونة في وقت سابق لشركة علاقات عامة هي "أي 3 فانتشرز" من أجل ضبط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي".

ويعتبر جمهور برشلونة الرابح الأكبر في الأزمة التي أسفرت عن بقاء معشوقها ليونيل صاحب البصمة الواضحة في تاريخ النادي الكاتالوني وباني عصره الحديث، وبقاء "البرغوث" سيمنح المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان دفعة قوية لبناء فريق جديد ركنه الأساسي ميسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news