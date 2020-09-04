عضّه في كتفه قبل 6 سنوات ويستعد للعب تحت قيادته في فريق واحد.. "قمة الإحراج"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن مكالمة هاتفية أجراها مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز مع قائد يوفنتوس الإيطالي جيورجيو كيليني تأهباً للانضمام إلى صفوف "السيدة العجوز" في ظل استغناء مدرب البارسا الجديد الهولندي رونالد كومان عن خدماته.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة إن سواريز (33 عاماً) أجرى المكالمة للتقرب من كيليني (36 عاماً) والتشاور حول كيفية التعاون بينهما في حالة انتقاله الوشيك ليوفنتوس ونسيان الحادثة الشهيرة بينهما خلال نهائيات كأس العالم 2014 التي قام خلالها سواريز بعضّ كتف كيليني خلال مباراة بين منتخبي إيطاليا وأوروغواي وسط دهشة جماهيرية عالمية حولت المشهد إلى مادة للسخرية حتى أن الواقعة لم تزل من ذاكرة الجماهير وأصبحت تعرف بـ "عضة سواريز".

وأضافت الصحيفة أن كيليني كان سعيداً للغاية بهذه المبادرة، ورحب بقدوم سواريز ليوفنتوس، وأبدى كل الاحترام له آملا أن تتم الصفقة ليدعم المهاجم الأوروغوياني صفوف السيدة العجوز وتحقيق الهدف الأسمى بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن اليوفي منذ عام 1996.

ويرى جمهور كرة القدم أن سواريز سيشعر بالضرورة بالإحراج عند الانتقال ليوفنتوس خصوصاً أن واقعة العضة الشهيرة لا تزال تلاحقه.

يذكر أن سواريز سيتقاضى 10 ملايين يورو سنوياً صافية من الضرائب بالإضافة إلى مليوني يورو متغيرات في حالة إتمام الصفقة التي يعيقها بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بجواز سفر اللاعب الذي كان يعمل في إسبانيا على أنه لاعب أوروبي لأن زوجته تمتلك الجنسية الإسبانية في حين أن إيطاليا لا تعترف بجواز سفر الزوجة وبالتالي سيعامل معاملة اللاعب غير الأوروبي.

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