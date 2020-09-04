والد ميسي يصدر بياناً صادماً ضد رابطة الليغا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، بياناً رسمياً، للرد على بيان رابطة الليغا حول موقفه، وحقيقة أن "البرغوث" لديه شرطاً جزائياً في عقده مع البرسا يبلغ 700 مليون يورو.

وذكر خورخي في البيان: "لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وما هي الأسس التي استنتجوا من خلالها أنه يجب اللجوء للشرط الجزائي، حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهاية موسم 2019-2020".

وأضاف: "هذا خطأ واضح من جانبكم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي (لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتباراً من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020)".

وتابع: "مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق".

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