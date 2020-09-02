بالصور: رمضان صبحي يدير ظهره للأهلي رسمياً.. ويظهر بقميص بيراميدز

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن نادي بيراميدز المصري سيعلن اليوم الأربعاء التعاقد مع النجم المصري رمضان صبحي قادماً من هيدرسفيلد الإنجليزي.

ونشر موقع "فيلغول" صوراً للاعب الأهلي السابق، أثناء ارتدائه فقميص بيراميدز، وخضوعه لجلسة تصوير في استاد الدفاع الجوي، تمهيداً للإعلان عن الصفقة رسمياً.

يذكر أن رمضان صبحي رحل بطريقة مثيرة للجدل عن الأهلي، بعدما كان "الأحمر" قد اتفق مع هيدرسفيلد الإنجليزي على ضم اللاعب بصورة نهائية، قبل أن يرفض صبحي الاستمرار مع الأهلي ويختار الانتقال إلى بيراميدز.

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