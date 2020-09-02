كروس: انتقال ميسي من مصلحة ريال مدريد.. و"رونالدو الأفضل"

المصدر: وكالات

قال لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توني كروس إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادي الملكي.

وقال توني كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع «إينفاخ مال لوبن» نشرت اليوم الأربعاء: «لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا».

وأضاف أن رحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما.

ويدور الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني منذ عقود.

وتشير تقارير إلى أن ميسي (33 عاما) يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا بقيادة بيب غوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وقد غاب أول من أمس عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

ووصف توني كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسي بأنه «واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق»، بينما يرى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل.



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