رسمياً.. نجم برشلونة راكيتيتش يعود إلى إشبيلية

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش لفريق إشبيلية. وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم أن إشبيلية سيدفع مبلغ 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى تسع ملايين أخرى كإضافات لضم راكيتيتش.

وأضاف برشلونة أن غدا سيشهد إقامة مؤتمر صحافي لوداع راكيتيتش، حيث سيتواجد النجم الكرواتي في ملعب "كامب نو" للمرة الأخيرة قبل الرحيل إلى إشبيلية.

وسبق لراكيتيتش اللعب لإشبيلية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، حيث حقق لقب الدوري الأوروبي عام 2014، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في العام ذاته، ليحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا أربع مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

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