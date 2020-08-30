اصابة 3 لاعبين من الزمالك يفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي الزمالك المصري، على لسان طبيب الفريق الأول لكرة القدم محمد أسامة، عن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل المباراة المقررة اليوم الأحد ضد انبي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية: "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق".

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان قد ابلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق والتي خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر اسمائهم تنفيذا للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.



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