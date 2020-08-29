ليدز يتعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريغو في صفقة قياسية

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليدز يونايتد العائد الى الدوري الإنجليزي للممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 16 عاما، اليوم تعاقده مع المهاجم الاسباني رودريغو من فالنسيا في عقد لمدة اربعة اعوام بصفقة قياسية للنادي. وأعلن ليدز عبر موقعه الالكتروني أنه تعاقد مع اللاعب البالغ 29 عاما "بصفقة قياسية للنادي" من دون ان يحدد قيمتها، فيما أفادت تقارير صحافية انها بلغت قرابة 30 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار).

ووُلد رودريغو في البرازيل حيث بدأ ممارسة كرةالقدم مع فلامنغو، قبل ان ينتقل الى اسبانيا حيث نشأ في سلتا فيغو وريال مدريد، لينتقل الى بنفيكا البرتغالي عن 19 عاما عام 2010. وأعاره بنفيكا الى بولتون واندررز الانجليزي لموسم 2010-2011، حين كان ينافس في البرميرليغ، وانضم الى فالنسيا على سبيل الاعارة اولا عام 2014 قبل ان يوقع معه نهائيا في 2015.

وسجل 27 هدفا في 67 مباراة مع بنفيكا في الدوري وحقق معه في موسم 2013/2014 الثلاثية المحلية، كما ساهم في بلوغ الفريق البرتغالي نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2013 و2014 حين حل وصيفا لتشلسي واشبيلية على التوالي.

وخاض 220 مباراة مع فالنسيا في جميع المسابقات خلال ستة مواسم مسجلا 59 هدفا، حيث سجل هدف الفوز 2-1 على برشلونة في نهائي كأس اسبانيا عام 2019. وتوج رودريغو مع منتخب إسبانيا، بلقب كأس أوروبا 2013 لما دون 21 سنة الى جانب كل من تياغو الكانتارا، ايسكو، الفارو موراتا والحارس دافيد دي خيا.

وشارك منذ عام 2014 في 22 مباراة مع منتخب "لا روخا" الاول سجل خلالها ثمانية أهداف وتم استدعاؤه الى تشكيلة المنتخب من اجل مواجهة اوكرانيا والمانيا في دوري الامم الاوروبية الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news