مولر: بالي غير مشغول بالعودة للمنتخب الألماني

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

قال لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، توماس مولر: «إن احتمالية عودته للمنتخب الألماني لا تشغل باله، رغم أدائه الجيد الذي ساعد فريقه لتحقيق الثلاثية».

وقال مولر أمس: «بالطبع في الشهر الماضي، بسبب نجاح الفريق ودوري فيه، ظهرت تساؤلات بشأن المنتخب الوطني مرة أخرى. ولكن لا يوجد شيء جديد، وأيضاً هذا ليس موضوعاً بالنسبة لي». وأنهى المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، العام الماضي، المسيرة الدولية لتوماس مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينج بشكل مفاجئ، حيث يسعى لإعادة بناء المنتخب الألماني.

وقدم مولر أداءً رائعاً مع بايرن منذ تعيين هانسي فليك مديراً فنياً لبايرن في نوفمبر. ولعب دوراً رئيساً في تتويج فريقه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث كان بعيداً عن المشاركة، في ظل تولي المدير الفني السابق نيكو كوفاتش. ولا يرجح أن يعدل لوف عن قراره، وأكد على موقفه، الثلاثاء الماضي، عندما أعلن قائمة المنتخب استعداداً لمواتجهتي إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا.

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