مدرب برشلونة الجديد يخطط لتعويض ميسي بنجم ليفربول مانيه

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، أن المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، يخطط لاستعادة خدمات لاعبه السابق، وزميل النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو مانيه، كإسم بارز لخلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ارسل رسالة رسمية إلى إدارة النادي قبل أيام يؤكد فيها رغبته في الرحيل في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة إن اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين المدرب وإدارة النادي، ووسطاء من أجل إقناع ساديو مانيه، باللعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق، كومان حين قاد في فترة سابقة ساوثهامبتون الإنجليزي الذي لعب له مانيه قبل الانتقال إلى ليفربول.

وتقول الصحيفة إن رحيل ميسي من شأنه ترك فراغ كبير في هجوم الفريق، وهو ما قد يشغله مانيه، خاصة وأنه مايزال في سن مثالية، ويمتلك قدرات هجومية كبيرة، إلى جانب أنه لم يجدد عقده حتى الآن مع ليفربول، ما يضع الصفقة بحسب الصحيفة في حدود 120 مليون يورو. وقالت إن هذا المبلغ يستطيع النادي تأمينه في حال تم الاستغناء عن ميسي بمقابل مادي كبير يتعدى الـ200 مليون يورو.

يذكر أن كومان درب ساوثهامبتون بين 2014 و2016، وهي الفترة نفسها التي لعبها فيها مانيه، قبل أن يقرر الانتقال إلى ليفربول صيف 2016 مقابل 45 مليون يورو.

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