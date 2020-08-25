تأكيد جديد على ضرورة دفع برشلونة لليفربول مكافأة ضخمة بعد فوز كوتينيو مع البايرن بلقب الأبطال

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت وسائل إعلام إنجليزية في اليومين الماضيين ومن خلال مصادر مقربة من نادي ليفربول أنه بالفعل يتضمن العقد الموقع مع نادي برشلونة بخصوص النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، بندا في جانب المكافآت يتيح لليفربول الاستفادة من 5 ملايين يورو، في حال فوز اللاعب بلقب أبطال أوروبا، بغض النظر عن قميص النادي الذي يحمله، ومادام لديه عقد سار مع برشلونة.

وهذا بالضبط ما ينطبق على كوتينيو الذي توج الأحد الماضي بلقب أبطال أوروبا برفقة بايرن ميونيخ بعد فوز الأخير على سان جرمان 1-0 في النهائي الذي أقيم في ظروف استثنائية في ضيافة العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكانت صحيفة كاتالونية جماهيرية تعكس صوت جمهور برشلونة "بارصا فويسز" وكذلك بعض وسائل الإعلام الأخرى، قالت إن نادي برشلونة ينفي أن يكون هناك بند في عقد كويتينيو يجعل النادي ملزما بدفع 5 ملايين يورو لليفربول، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية على غرار "ذي ميرور" و"ذي صن" وغيرها، بجانب صحف "سبورت" المقربة من برشلونة، و"ماركا" و"أس" الإسبانية أكدت مجددا أن ليفربول نجح في توقيع عقد بطريقة ذكية، ربط فيه مكافآت اللاعب، والتي تم حصرها في عشرين مليون يورو، من خلاله هو وليس النادي، ومادام له عقد سار مع نادي برشلونة.

يذكر أن كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، بمقابل 160 مليون يورو (140 مليونا ثابتة - 20 مليونا مكافآت). ولم يقدم اللاعب الشيء الكثير مع برشلونة، واعتبر من أهم الصفقات "الفاشلة" في تاريخ النادي.

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