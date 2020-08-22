نجم حراسة المرمى العماني علي الحبسي يعلن اعتزاله

المصدر: وكالات

أعلن نجم حراسة المرمى العماني المخضرم علي الحبسي أمس اعتزاله، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب. وقال الحبسي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي"تويتر":"بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم". وأضاف:"بهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي".

وبدأ الحبسي مسيرته مع نادي المضيبي العماني عام 1998 ثم انتقل إلى النصر العماني في 2002 كما لعب لفرق لين النرويجي وبولتون وويجان وريدينج وويست برومويتش ألبيون في إنجلترا وكذلك الهلال السعودي.

وتوج الحبسي بلقب أفضل حارس مرمى في أربع نسخ متتالية من بطولة كأس الخليج، وقد احتفظ بنظافة شباكه في النسخة التاسعة عشر التي قاد فيها منتخب بلاده للفوز باللقب الخليجي على أرضه.

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