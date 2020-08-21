تعرف إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

المصدر: وكالات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي طاقم التحكيم الكرواتي إدارة مباراة الزمالك والأهلي في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري غداً السبت.

ويتكون طاقم التحكيم من إيفان بيبك حكما للساحة، وكل من جوران باتاكي وإيفيكا مودريتش مساعدين، وفران يوفيتش حكما رابعا.

ذكرت لجنة الحكام المصرية في بيان رسمي عبر حساب اتحاد الكرة المصري على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الكرواتي جوران جابريلو سيكون حكما للفيديو، ويعاونه مواطنه توميسلاف بيتروفيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.



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