نجم برشلونة الشاب يُستدعى للمرة الأولى إلى المنتخب الإسباني

المصدر: وكالات

أُستدعي نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الى المنتخب الإسباني للمرة الأولى من أجل مواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها اليوم المدرب العائد لويس أنريكي. وانضم فاتي الى المنتخب الإسباني وهو لو يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعد أن برز هذا الموسم في صفوف برشلونة بتسجيله 8 أهداف في 33 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات. وحصل فاتي المولود في غينيا بيساو على الجنسية الاسبانية في 20 سبتمبر 2019.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة الأولى لأنريكي منذ عودته لتدريب المنتخب في نوفمبر الماضي، بل ضمت أيضا سيرخيو ريغيلون (اشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) وفيران توريس (فالنسيا).

وفي مقابل هذه الوجوه الجديدة، غاب عن التشكيلة لاعبين اعتادوا أن يكونوا بصحبة أبطال أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، على غرار جوردي ألبا (برشلونة) أو ساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

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