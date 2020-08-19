دورتموند يعلن التعاقد مع موهبة ريال مدريد البرازيلية بعقد إعارة

المصدر: وكالات

واصل بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعزيز صفوف فريقه استعدادا للموسم المقبل، وضم راينير، لاعب المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، من ريال مدريد الإسباني بعقد إعارة. وذكر نادي دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، اليوم أنه ضم راينير (18 عاما) بعقد إعارة لمدة عامين. وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند :"راينير لاعب يتمتع بموهبة هائلة ويمكن الدفع به في مراكز هجومية مختلفة".

وبعد التتويج بالدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس مع فريق فلامنجو، انتقل راينير إلى ريال مدريد في يناير 2020، ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول لريال مدريد الذي يدربه المدير الفني زين الدين زيدان. وقال راينير "سعيد بالانضمام إلى بوروسيا. النادي معروف بتركيزه على اللاعبين الشبان وتطويرهم".

وأضاف: أود تعلم الكثير والمشاركة كثيرا هنا، ومساعدة الفريق وتحقيق النجاح. أتمنى أن نمر بالعديد من اللحظات السعيدة معا. وكان دورتموند قد أبرم عدة صفقات أخرى استعدادا للموسم الجديد، منها ضم لاعب الجناح جود بيلينجهام من برمنجهام سيتي والمدافع البلجيكي توماس مونييه من باريس سان جيرمان.

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