تأجيل انطلاق النسخة الـ61 للدوري اللبناني بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إرجاء النسخة الـ61 من الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد على نحو واسع، محددا موعدا جديدا في الثاني من أكتوبر المقبل. وكان الاتحاد حدد 18 سبتمبر موعدا لإطلاق البطولة التي تلي موسما تم إلغاؤه بسبب التحركات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ثم جاءت الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي "كوفيد-19". وجاء ذلك في بيان صحافي للاتحاد.

وقررت اللجنة التنفيذية أيضا إلغاء مسابقتي كأسي النخبة والتحدي التنشيطيتين واللتين كانت الأندية تعول عليهما كثيراً للاستعداد للموسم الجديد، ولا سيما فريقي العهد والأنصار اللذين يتحضران لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يتطلع العهد للدفاع عن لقبه القاري والأنصار لمحاولة الوصول الى منصة التتويج بعدما تعاقد مع عدة لاعبين مميزين. كما تم إلغاء بطولتي دوري فرق الناشئين ودوري فرق الشابات تحت 19 سنة.

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