سان جرمان يحتفل بأول تأهل إلى نهائي الأبطال.. وينهي مغامرة لايبزيغ

المصدر: وكالات

بات باريس سان جرمان الفرنسي على بعد خطوة من دخول التاريخ من بابه الواسع بعد أن بلغ أمس نهائي دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه في العيد الخمسين لتأسيسه، وذلك بفوزه على لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة. ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس (13)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42) والاسباني خوان برنات (56). ويلتقي سان جرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ الألماني او ليون الفرنسي مفاجأة الموسم اللذين يلتقيان اليوم.

وضمن سان جرمان تواجد فريق فرنسي في النهائي للمرة الاولى منذ موناكو 2004. وكان نادي العاصمة الفرنسية بلغ المربع الذهبي للمرة الاولى منذ 25 عاما والثانية فقط في تاريخه بعد فوز قاتل على اتالانتا الايطالي 2-1 بهدفين في الدقيقتين 90 و90+3، فيما تفوق لايبزيغ على اتلتيكو مدريد الاسباني بالنتيجة ذاتها ليبلغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه في ثاني مشاركة له فقط.

وسيتطلع سان جرمان منذ 2011، بقيادة مدربه الألماني توماس توخل لأن يصبح ثاني ناد فرنسي فقط يحقق لقب المسابقة القارية الأسمى بعد مرسيليا عام 1993 في سعيه لثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين إضافة الى النسخة الأخيرة من كأس الرابطة.

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