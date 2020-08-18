الكشف عن أسباب رفض تشافي تدريب برشلونة.. وبارتوميو اتصل به قبل لقاء البايرن

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نجم فريق برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، كان الخيار الأول بالنسبة لإدارة النادي، قبل فتح المفاوضات قبل يومين مع لاعب سابق آخر لبرشلونة، والمدرب الحالي لمنتخب هولندا رونالد كومان. وكشفت الصحيفة عن بعض الأسباب التي جعلت تشافي يرفض مجددا تدريب الفريق، بعد المرة الأولى في يناير الماضي، على إثر إقالة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، بعد الخروج المخيب من بطولة كأس السوبر.

وكان برشلونة على إثر الهزيمة المذلة من بايرن ميونيخ بـ 8-2 في ربع نهائي أبطال أوروبا، قرر أمس إقالة المدرب سيتيان رسميا، وتناقلت اليوم وسائل إعلام إسبانية مقربة من النادي أخبارا عن قرب إعلان كومان مدربا للفريق.

وقالت "ماركا" إن رئيس النادي جوزيف بارتوميو كان يرغب بشدة في التعاقد مع تشافي، حتى أنه اتصل به شخصيا قبل لقاء البايرن، واعدا إياه بالاستجابة لكل شروطه من أجل العمل على بناء فريق قوي. لكن تشافي رفض مجددا العرض، وقالت الصحيفة إن ذلك يعود لكون تشافي لا يرغب في العمل إلى جانب زميله السابق، والمدير الحالي في النادي إريك أبيدال، خاصة في أعقاب الجدل الذي حصل في يناير الماضي، كما أن تشافي لا يحبث المغامرة بتدريب برشلونة في هذا الوقت مع تراجع مستوى أغلب اللاعبين النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

ويريد تشافي العمل مع إدارة مختلفة في برشلونة، ولا يحبذ استمرار إدارة بارتوميو، بجانب أنه غير واثق من قدرة الإدارة الحالية على الإيفاء بكل وعودها له.

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