هاليب تنسحب من بطولة أميركا المفتوحة للتنس خوفاً من "كورونا"

المصدر: وكالات

قالت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا اليوم الاثنين إنها لن تشارك في بطولة أميركا المفتوحة في نيويورك خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وكتبت هاليب بطلة ويمبلدون عبر تويتر "بعد التفكير مليا في كل الجوانب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها قررت عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

وأضافت "دائما قلت إن صحتي ستكون على رأس الألويات عند اتخاذ القرار ولذا فإنني أفضل البقاء والتدرب في أوروبا. أعرف أن الاتحاد الأمريكي للتنس والاتحاد الدولي للمحترفات عملا بلا كلل من أجل ضمان سلامة المشاركين في البطولة وأتمنى للجميع هناك بطولة ناجحة".

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