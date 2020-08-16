الاتحاد التونسي يعلق نشاط حكم مباراة النجم الساحلي والترجي

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد تعليق نشاط حكم مباراة قمة الدوري بين النجم الساحلي وضيفه الترجي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الاتحاد عن العقوبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بعد متابعة وتقييم أداء الحكم وليد البناني" في اللقاء الذي دار بين الفريقين يوم أمس السبت.

وأثار أداء البناني غضب فريق النجم وأنصاره لتغافله عن ضربة جزاء وارتكابه لأخطاء أخرى طيلة المباراة.

وكان النجم في طريقه لإلحاق الهزيمة الأولى بفريق الترجي هذا الموسم بتقدمه بهدف في الدقيقة 19 لكن الترجي أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري بـ50 نقطة مقابل 34 نقطة للنجم في المركز الرابع. وتبقت ست جولات لنهاية المسابقة.

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