برشلونة يدعو الى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة

المصدر: وكالات

دعا نادي برشلونة الاسباني الى اجتماع استثنائي لمجلس الادارة مطلع الاسبوع المقبل للبحث في تداعيات الخسارة الفادحة التي تعرض لها فريق كرة القدم امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الجمعة الماضي.

واشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" "دعا الرئيس (جوزيب ماريا بارتوميو) الى اجتماع عاجل لمجلس الادارة مطلع الاسبوع المقبل على الارجح الاثنين".

اما صحيفة "اسبورتيو" الكاتالونية فقالت "سيجتمع مجلس ادارة البلاوغرانا غدا الاثنين على ان تتم اقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن الاعلان عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وكان بارتوميو تحدث الى اذاعة "موفيستار" الاسبانية بعد المباراة وقدم اعتذاره الى انصار الفريق وقال "سيتم اتخاذ قرارات وسنشرحها في الايام المقبلة بينها قرارات كانت قد اتخذت قبل مباراة دوري الابطال".

وقد يتخذ بارتوميو قرار بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة صيف عام 2021 ويقيمها في نوفمبر او يناير او مارس بحسب ما اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" من اجل بناء الفريق على اساس برنامج جديد.

وبعد سقوطه المدوي امام الفريق البافاري، خرج برشلونة خالي الوفاض محليا وقاريا للمرة الاولى منذ 13 عاما.

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