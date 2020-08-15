الاتحاد المصري يفتح تحقيقا في إصابة لاعبي المصري البورسعيدي بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني فتح تحقيق في أزمة إصابة لاعبي فريق المصري البورسعيدي بفيروس كورونا.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة المصري سيفتح تحقيقا فيما حدث من اصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الاصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.

وأضاف أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.

وأوضح أن "المخطئ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه".

وقال إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء ٨ مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية.

وواصل أنه "بعد مباراة المصري والزمالك ظهرت ١٦ حالة إيجابية في الفريق البورسعيدي، وهو ما يؤكد حدوث خطأ ما وبالتالي من ارتكب الخطأ يتحمل نتيجته.

وتابع: "لا يصح أن نكافئ المخطئ بتأجيل مبارياته بمسابقة الدوري ورغم ذلك فإن هناك اجتماعات حدثت بين عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وسمير حلبية رئيس المصري، وبتدخل وزير الرياضة تم الاتفاق على تأجيل مباراة واحدة للمصري كانت مع حرس الحدود، أسوة بالإنتاج الحربي الذي تأجلت له مباراة واحدة مع نادي مصر".

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