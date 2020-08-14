أرسنال يعلن التعاقد مع البرازيلي ويليان بعقد لثلاث مواسم

المصدر: وكالات

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم انتقال لاعب الوسط البرازيلي ويليان إلى صفوفه بعقد لثلاثة أعوام، بعدما أصبح لاعبا حرا بانتهاء عقده مع الجار اللندني تشلسي هذا الصيف. وقال أرسنال في بيان "وقع الدولي البرازيلي ويليان عقدا لثلاثة أعوام للانضمام الينا قبل موسم 2020-2021"، مشيرا الى "أن المهاجم البالغ 32 عاما يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيد الأندية في مسيرة امتدت لـ13 موسما".

وأمضى ويليان سبعة مواسم في صفوف الجار اللدود تشلسي، توّج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين إضافة الى لقبي الكأس الإنجليزية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وخاض ويليان بحسب الموقع الرسمي لأرسنال 339 مباراة بقميص تشلسي، سجل خلالها 63 هدفا مع 56 تمريرة حاسمة. وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا بلاعبه الجديد، قائلا بحسب ما نقل عنه موقع النادي "أعتقد أنه لاعب بإمكانه حقا أن يخلق الفارق بالنسبة لنا. كنا نراقبه في الأشهر القليلة الماضية. كانت لدينا نية واضحة بتقوية خط الوسط الهجومي ومركزي الجناح".

ورأى أنه "لاعب يمنحنا الكثير من التنوع، يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة. لديه خبرة بكل شيء في عالم كرة القدم، لكن لا يزال لديه الطموح للمجيء الى هنا والمساهمة في قيادة النادي الى حيث ينتمي. لقد أثار اعجابي من خلال كل المحادثات التي أجريتها معه ومن مقدار رغبته في الحضور (الى أرسنال)".

ووصل ويليان الى تشلسي عام 2013 قادما من أنجي محج قلعة الروسي، بعد أن دافع سابقا عن ألوان مواطنه كورنثيانز، حيث بدأ مسيرته في الفرق العمرية، وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وكشف بطل مسابقة الكأس الإنجليزية لهذا الموسم بأن ويليان الذي خاض 70 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي وشارك معه في موندياليي 2014 و2018 والنسخ الثلاث الأخيرة من كوبا أميركا (2015 و2016 و2019 حين توج باللقب)، سيرتدي الرقم 12 في "المدفعجية".

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