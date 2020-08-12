نادي ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن نادي ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل إلى 175 مليون جنيه استرليني (228.45 مليون دولار)، إثر فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة اليوم أن الأندية ستحصل على مستحقاتها كاملة عن الموسم الماضي، وسيتم توزيع خصومات حقوق البث، التي تبلغ 330 مليون استرليني (430.49 مليون دولار)، على مواسم مستقبلية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الخبير المالي سويس رامبل قوله إنه إذا تم تطبيق الخصم كانت قيمة ما سيحصل عليه ليفربول سينخفض بنحو 21 مليون استرليني. وكان موسم 2019-2020 هو الأول في فترة مدتها ثلاث سنوات يتم فيها تحديد إيرادات البث الدولي بناء على مركز كل فريق في جدول الترتيب في ختام الموسم بدلا من تقسيمها بالتساوي فيما بينها.

وذكرت أيضا أن أندية دوري الأضواء وافقت على دفع مبالغ للتضامن مع أندية كرة القدم الإنجليزية للمحترفين بالإضافة إلى 125 مليون استرليني كدفعات مسبقة تم الاتفاق عليها في أبريل نيسان الماضي. ورفضت رابطة الدوري الممتاز التعليق.

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