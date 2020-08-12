نادي برشلونة يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا قبل يومين من لقاء بايرن ميونيخ

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن نادي برشلونة اليوم إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من لقاء بايرن ميونيخ في مباراة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة البرتغالية. وجاء إعلان النادي في بيان صحافي، ذكر فيه أنه عقب الفحوص الدورية، والتي شملت تسعة لاعبين، تبين إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وأثار الخبر قلقا في صفوف النادي، وجمهوره بحسب ما نشرت صحيفة "أس" اليوم، كون الإصابة أثارت بعض الريبة حول حقيقة اتصال اللاعب بآخرين في الفريق. وقال النادي إنه لم تظهر أي أعراض على اللاعب المصاب، وأنه في صحة جيدة، لكن تم عزله عن البقية. ورفض النادي الكشف عن هوية اللاعب، مؤكدا أنه لم يخالط الفريق الأول الذي يتدرب حاليا لملاقاة بايرن ميونيخ. لكن النادي أعلن إخضاع كل من كان له علاقة باللاعب إلى فحوص جديدة.

وكان اللاعب بين تسعة لاعبين هم: بيدري ترينكاو، ماثيو فيرنانديز، جان توديبو، موسى فاغ، كارلس رينا، رافينيا، حوان ميراندا وأوريول بوسكيتس، تمت دعوتهم للانخراط في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، وخضعوا جميعا لفحوص كورونا، لتأتي نتيجة أحدهم إيجابية.

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