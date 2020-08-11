ناد صيني يقيل مدربه الإيطالي بعد 4 جولات في الموسم الجديد

المصدر: وكالات

انفصل المدرب الإيطالي روبرتو دونادوني عن نادي شنجن الصيني لكرة القدم، بعد اربع جولات فقط على انطلاق الدوري، الذي تأخر كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة الاكتفاء بفوز وحيد مقابل ثلاث هزائم.

وأعلن شنجن أنه قرر الانفصال عن الدولي السابق البالغ من العمر 56 عاما بعد مفاوضات، لكن وسائل الإعلام المحلية تؤكد بأن النادي أقال الإيطالي بعد 14 مباراة فقط مع الفريق.

ولم تأت إقالة نجم ميلان السابق نتيجة الهزائم الثلاث التي تعرض لها الفريق في الموسم الجديد وحسب، بل بسبب ذيول موسمه الأول مع شنجن الذي كان من المفترض أن يغادر الدوري الممتاز، لكن الحظ أسعفه بإفلاس تيانجين تيانهاي ما تسبب بحل الأخير، وفتح الباب أمام فريق مدرب إيطاليا السابق للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

ووصل دونادوني الى شنجن في يوليو 2019، حين كان الفريق يصارع من أجل تجنب الهبوط، لكنه فشل في مهمة ابقائه بين الكبار قبل أن يلعب إفلاس تيناجين تيانهاي في صالحه.

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