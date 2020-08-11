9 لاعبين على قائمة المغادرين لريال مدريد.. على رأسهم غاريث بيل ويوفتيش

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم، والمقربة من إدارة نادي ريال مدريد، أن أمام مدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة تضم تسعة لاعبين سيكون لزاما عليه التخلص منهم في الصيف الحالي، على رأسهم الولزي غاريث بيل، وكذلك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وأيضا الكولومبي خيمس رودريغيز.

وقالت الصحيفة إن الخروج المرير والمبكر من دور الـ16، دفع زيدان وإدارة النادي إلى تسريع الإجراءات من أجل التخلص من عدد كبير من اللاعبين، لم يقدموا أي إضافة تذكر في الموسم المنصرم مع ريال مدريد. وتضم القائمة أيضا بجانب الأسماء الثلاثة السابقة، إيسكو، الذي ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب الجديد ليوفنتوس، بيرلو يرغب في خدماته، وكذلك ماريانو دياز، وإبراهيم دياز، ولوكاس فاسكيز، والمدافع ناتشو، وأيضا الظهير البرازيلي مارسيلو.

ولعل أكثر لاعب يصر زيدان على رحيله، هو غاريث بيل الذي كشفت وسائل إعلام إسبانية أخيرا أنه أخبر بيل في حوار خاص أنه لن يعلب مجددا مع الريال والفرنسي فيه.

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