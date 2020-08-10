زيدان يرفض عرضاً لا يصدق من يوفنتوس

المصدر: أحمد طارق- دبي

رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عرضاً مغرياً من إدارة يوفنتوس، لتولي تدريب "السيدة العجوز" خلفاً لماوريسيو ساري.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن يوفنتوس عرض على زيدان من خلال وسطاء تولي تدريب اليوفىي، خلفاً لساري قبل الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو، وذلك مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما رفضه المدرب الفرنسي لرغبته في استكمال مشواره مع ريال مدريد.

وأضاف: "الراتب الذي عرضه يوفنتوس على زيدان والبالغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه المدرب الفرنسي مع "الملكى" والبالغ 12 مليون يورو".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news