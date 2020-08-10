تأجيل مباراة استعراضية بين تايسون وروي جونز

المصدر: وكالات

قالت مجلة ذا رينج إن المباراة الاستعراضية المقررة بين بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل الأمريكي مايك تايسون ومواطنه روي جونز تأجلت إلى 28 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 12 سبتمبر المقبل.

وأضافت المجلة أنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد لاحق.

وسقام المباراة من ثماني جولات وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم.

ومازح تايسون (54 عاما) الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد عندما نشر تسجيلا مصورا له أثناء التدريبات.

وأخر مباراة شارك فيها جونز (51 عاما) كانت في نوفمبر تشرين الثاني 2018 وقد سبق له الفوز بالعديد من الألقاب في أوزان مختلفة.

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