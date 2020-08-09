المقاصة يبتعد عن مراكز الهبوط بثنائية في أسوان بالدوري المصري

المصدر: وكالات

ابتعد مصر المقاصة عن مراكز الهبوط ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على أسوان اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد المقاصة إلى 17 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، في حين تجمد رصيد أسوان عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

افتتح المقاصة التسجيل في الدقيقة 65 بهدف حمل توقيع عبدالله السنجهاوي لاعب أسوان، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، حينما حاول إبعاد تمريرة عرضية من محمد إبراهيم لاعب المقاصة.

وأضاف صلاح ريكو الهدف الثاني لمصر المقاصة في الدقيقة 73، عبر قذيفة من خارج منطقة الجزاء، فيما قلص كريم الطيب الفارق، بإحرازه هدف أسوان الوحيد في الدقيقة 75، إثر متابعته ركلة ركنية عجز الدفاع عن إبعاد الكرة، ليضعها بضربة رأس داخل الشباك.

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