ويليان يودع تشيلسي برسالة على "تويتر"

المصدر: وكالات

أكد لاعب الوسط البرازيلي ويليان رحيله عن فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بعدما شرح قراره في رسالة مفتوحة اليوم الأحد.

ومن المحتمل ألا يغادر ويليان (32 عاما) العاصمة البريطانية لندن، في ظل التقارير التي تشير لقرب انتقاله لأرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي مؤخرا، براتب أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (195 ألف دولار).

وانضم ويليان إلى تشيلسي في 2013 قادما من فريق آنجي الروسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وساهم في فوز الفريق الأزرق بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2018 ، وكذلك التتويج ببطولة الدوري الأوروبي العام الماضي.

وكتب ويليان على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر): "لقد كانت سبع سنوات رائعة".

وأضاف ويليان "اليوم أنا متأكد من أن هذا كان أفضل القرارات. لم يكن هناك الكثير من الأوقات السعيدة ، بعضها حزين ، كانت هناك ألقاب وكانت دائما ضخمة للغاية".

وأوضح اللاعب البرازيلي حان الوقت الآن للرحيل".

شدد ويليان "سأفتقد زملائي في الفريق بالتأكيد. سأفتقد جميع الموظفين في النادي الذين عاملوني دائما مثل الابن وسأفتقد الجماهير".

واختتم ويليان قائلا "أغادر ورأسي مرفوعا وآمنا لأنني فزت بأشياء هنا وكنت دائما أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي".

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