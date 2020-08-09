استئناف نشاط كرة الطاولة في أميركا.. سيرينا ابرز المشاركات

المصدر: وكالات

يعود نشاط كرة المضرب رسميا الى الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين على الرغم من تكاثر حالات الاصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، من خلال اقامة دورة لكزينغتون (ولاية كنتاكي) التي تشهد النسخة الاولى الرسمية منها مشاركة المخضرمة سيرينا وليامس.

وعلى الرغم من ان الجوائز المالية لهذه الدورة ليست كبيرة (نحو 200 الف دولار)، فإنها لم تثن بعض اللاعبات من المشاركة لا سيما أن معظمهن يردن استعادة ايقاع المباريات قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في نهاية الشهر الحالي.

وتشارك ايضا بالاضافة الى سيرينا شقيقتها الكبرى فينوس، والاميركيتان سلون ستيفنس وكوكو غوف والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وتوقف نشاط الكرة الصفراء في 8 مارس بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 ولم تخض اللاعبات اي مباريات باستثناء الاستعراضية منها.

وتقول سيرينا المخضرمة (38 عاما) صاحبة 23 لقبا كبيرا "عشت حياة شخص منعزل. بدأت احترام التباعد الاجتماعي مطلع مارس. لم املك قدرة تنفسية كبيرة وبالتالي لا ادري ما كان ليحصل لو اصبت بفيروس كوفيد ولا ارغب في معرفة ذلك صراحة" في اشارة الى مصاعب في التنفس عانت منها سابقا.

واضافت "غالبا ما يكون في حوزتي حوالي 50 كمامة. انتبه كثيرا الى كل ما اقوم به من الناحية الصحية" واعترفت بأنها كانت "متوترة" خلال هذه الفترة.

وكشفت سيرينا المضنفة اولى في هذه الدورة أن زوجها بنى لها ملعبا خاصا في جوار البيت لكي تواصل تدريباتها وقالت في هذا الصدد "جميع اللاعبات خلدن الى الراحة، سيكون الامر مثيرا للاهتمام معرفة كيف سنلعب".

اما ازارنكا فقالت "يمكن ان نتدرب ما شئنا، لكن المستوى الحقيقي يظهر خلال المباريات".

واضافت "بطبيعة الحال، افتقد الى المباريات التنافسية. لم افقد حبي لكرة المضرب لكني افتقدت الى الحافز في اوقات كثيرة خلال هذا التوقف".

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