4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، محمد سلطان، عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان، عقب المسحة التي خضع لها الفريق قبل يوم واحد.

وقال محمد سلطان لقناة صدى البلد: "طبيب الفريق قام بعزله منذ خمسة أيام، بعد ظهور بعض الأعراض عليه أخيراً".

وأوضح: "المسحة التي خضع لها فريق مصر المقاصة أظهرت عن ظهور ثلاث حالات، أعراضهم بسيطة، وتم عزلهم بالفعل، ليصل العدد إلى أربع حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة".

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