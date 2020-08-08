مرتضى منصور: إلغاء عقوبة "القمة".. والزمالك سيفوز بالدوري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة أمام الأهلي والتي أتت بعد انسحاب الفريق ورفض المشاركة في المباراة.

وقال مرتضى منصور حسب صحيفة اليوم السابع المصرية، إنه:" على مسئوليتي سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن في المحكمة يعلمون جيدا القوانين".

وأشار إلى الزمالك مرشح بقوة للفوز بلقب الدوري، موضحاً: "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك اشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو الزمالك سيكون مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري".

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