عقد جديد لسانشيز مع إنتر ميلان حتى 2023

المصدر: وكالات

وقع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز عقدا لثلاث سنوات مع انتر الايطالي، بعقد حر قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، بعد اعارته الى الفريق اللومباردي الموسم الماضي.

وقال فريق مدينة ميلانو في بيان صحافي «انضم اليكسيس سانشيز إلى نيراتزوري بعقد حر». ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع انتر الى 30 يونيو 2023.

وكان مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير اكد أول من أمس بعد تأهل فريقه الى ربع نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم، ان عقد سانشيز مع انتر اصبح دائما. وسجل سانشيز، لاعب اودينيزي الايطالي وبرشلونة الاسباني وارسنال السابق، اربعة اهداف في 31 مباراة مع انتر.

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