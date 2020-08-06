أول تعليق لمرتضى منصور بخصوص رأي قائد الأهلي السابق في محمود الخطيب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه يعمل ليلاً ونهاراً من أجل خدمة أعضاء نادي الزمالك وإسعاد جماهيره بمزيد من البطولات والألقاب واستمرار الطفرة والصحوة البيضاء التي يعيشها النادي في عهده على كافة المستويات».

وكان الزمالك قد حقق في عهد مرتضى منصور عددا من البطولات آخرها ثلاثية الكأس كأس مصر، السوبر الإفريقي، السوبر المصري”، كما شهد النادي الإجتماعي طفرة في المنشآت والتجديد، ولكن هذا لا يمنع دخول رئيس النادي في أزمات عدة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وظهر كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية أكد خلالها أن مرتضى منصور ناجح بامتياز في قيادة نادي الزمالك، وفي المقابل أشار إلى أن نسبة نجاح محمود الخطيب مع النادي الأهلي هي 15% فقط.

وفي أول تعليق من مرتضى منصور على تصريحات كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس التي وصفها فيه بأنه رئيس نادي مثالي وناجح بنسبة 100%، قال: «مصطفى يونس نجم وقطب أهلاوي كبير، وعندما يقول ذلك عني وعن مجلسي فهذه شهادة من المنافس، لاسيما وأنه عندما عقد مقارنة بيني وبين الخطيب أكد أنني ناجح في الزمالك بامتياز وأن رئيس الأهلي ناجح بنسبة 15% فقط.

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