العديد من لاعبي أياكس أصيبوا بكورونا في يونيو

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "دى تيليغراف" الهولندية الأربعاء أن العديد من لاعبي وإداريي فريق أياكس أمستردام أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 13 شخصا أصيبوا بالعدوى وهو ما لم يؤكده متحدث باسم النادي.

وخضع في منتصف يونيو 90 شخصا (لاعبا وإداريا وموظفا) من أياكس لاختبارات "كوفيد-19".

ولم يُحدد متى أو كيف أصيب الأشخاص المعنيون. ويعتقد انهم اصيبوا بالفيروس قبل يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقا بعد تعليق المنافسات.

واكد المتحدث باسم الفريق للصحيفة انه لا يوجد حاليا أي مصاب بالفيروس في نادي أياكس.

وأسفر انتشار "كوفيد-19" على تعليق الدوري الهولندي في آذار/مارس الماضي، خلال المرحلة السادسة والعشرين حينما كان اياكس متصدرا برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه ألكمار، لكن تم إلغاء الموسم في نهاية المطاف دون تحديد أي بطل.

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