كبار أندية الكرة في أوروبا تدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم

المصدر: جوني جبور - دبي

حرصت العديد من كبار الأندية الأوروبية لكرة القدم، على توجيه رسائل الدعم للحكومة اللبنانية، بعد الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت، ومن أبرزها فريقا إنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النادي الإيطالي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة في العاصمة اللبنانية بيروت، وجميعنا في إنتر ميلان نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين، ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله".

بدوره قال الموقع الرسمي لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".

وهز انفجار قوي، أمس الثلاثاء، العاصمة اللبنانية وتصاعد على أثره عامود من الدخان، نتيجة انفجار في مستودع للمفرقعات في ميناء بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أكدت فيه اندلاع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت، وأشارت إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني والسيارات في مناطق الكرنتينا والاشرفية والحمراء والمناطق المحيطة بمكان الانفجار، كما تضرر مبنى شركة كهرباء لبنان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news