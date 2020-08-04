الأهلي المصري يتقدم بالبلاغ رقم 13 ضد مرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تتجه الإدارة القانونية بالنادي الأهلي المصري اليوم بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، حيث طلب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بالتقدم ببلاغ جديد للحفاظ على حقوق النادي وأعضاء مجلس إدارته.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد نشر مقطع فيديو أكد خلاله أن ما وصفه بـ"كتائب الخطيب" التي تشن هجوما على نادي الزمالك، وأوضح منصور في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن "كتائب الخطيب" قامت بتحريف تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، حول وجود مجاملات تحكيمية في الكرة الأفريقية.

وأكد الأهلي في بيان على الموقع الرسمي للنادي أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الخطيب ضد مرتضى منصور وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات، وأرفقت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول.

وقال مرتضى منصور في الفيديو: "أين مجاملة الحكام للزمالك؟، توجنا بأول بطولة في نيجيريا، ووقتها الحكم احتسب ركلة جزاء تصدى لها عادل المأمور، ثم تم إعادتها فخرجت خارج الملعب، فأعادها لمرة ثالثة، هذا تحكيم فاجر، في البطولة الثانية توجنا بها من أفريكا سبورت على ما أذكر، انتصرنا في مصر بهدفين نظيفين وخسرنا بنفس النتيجة هناك، وتوجنا بركلات الترجيح، فأين المجاملة؟".



وتابع مرتضى منصور: "فاروق جعفر أحرف من محمود الخطيب 100 مرة، ودائمًا ما يتحدث عنه بشكل جيد، ولكن كتائب رئيس الأهلي تحاول تشويه سمعتنا".

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