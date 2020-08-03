كونتي يهدد بالرحيل عن تدريب انتر ميلان وتقارير ترشح أليغري لخلافته

المصدر: وكالات

هدد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بالرحيل عن تدريب الفريق رغم الموسم القوي الذي قدمه مع الفريق واحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع إسدال الستار على فعاليات هذا الموسم محليا أمس الأحد.

وهاجم كونتي مسؤولي النادي عقب انتهاء مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مشيرا إلى أنه ولاعبيه لم يحظوا بالدعم والمساندة الكافيين من مسؤولي النادي.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الاثنين إلى أن مسؤولي النادي قد يلجأون في المقابل إلى فسخ التعاقد مع كونتي بنهاية الموسم.

ويلتقي انتر بعد غد الأربعاء فريق خيتافي الإسباني بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف نشاطها خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال كونتي /51 عاما/ بعد الفوز 2 / صفر على أتالانتا أمس الأول السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي هذا الموسم : "عملي وعمل اللاعبين لم يتم تقديره".

وأوضح كونتي الذي احتل مع فريقه المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس: "كانت هناك هجمات لا أساس لها من الصحة ضد انتر وضدي. ولم يكن هناك أي دعم من مسؤولي النادي".

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية اليوم الاثنين: "رحلة الوداع الطويلة لأنطونيو كونتي بدأت".

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية: "الطرفان متباعدان تماما الآن. يبدو هذا بمثابة انفصال بينهما".

وألمحت الصحيفة إلى أن مسؤولي انتر قد يستعينون بالمدرب ماسيميليانو أليغري /52 عاما/ المدير الفني السابق ليوفنتوس حال فك الارتباط مع كونتي.

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